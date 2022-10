Nuova Evangelizzazione: metodologia Alpha, rappresentanti di confessioni diverse in dialogo a Londra

Ph. Sir

Duecento leader in rappresentanza di 28 paesi del mondo, riuniti in questi giorni a Londra per un momento di confronto e condivisione, nello spirito dell’ecumenismo, uniti nel nome di Gesù, per riflettere su come “Lui parla oggi a ciascuno di noi e alle nostre Chiese”.

Per l’Italia sono presenti quattro rappresentanti della Chiesa cattolica: Alessandro Sona (direttore di Alpha Italia), don Giovanni Benvenuto (parroco di Genova), don Matteo Firpo (parroco Direttore dell’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di Genova), Fabio Pace (responsabile di zona del Movimento Giovanile Francescano di Sicilia).

Diversi gli interventi dei delegati, aventi tutti, quale punto comune, la metodologia di Alpha, quale strumento per far conoscere Gesù, il suo amore per ciascuno; una metodologia che può essere realizzata in Chiesa, nei pub, per strada ed in ogni luogo dove ciascuno può, liberamente, essere ascoltato e luogo dove potersi (ri)trovare.