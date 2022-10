Diocesi: Brescia, il vescovo Tremolada ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco

“Nella giornata di domenica 16 ottobre, il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada ha ricevuto la gradita telefonata di Papa Francesco che si è informato sulle sue condizioni di salute”. Ne dà notizia oggi la diocesi di Brescia spiegando che “il Santo Padre ha espresso parole di vicinanza a mons. Tremolada, ha assicurato la sua personale preghiera e l’ha incoraggiato a guardare con speranza al futuro, anche perché ‘la medicina, oggi, fa grandi cose’”.

Dalla diocesi bresciana informano che mons. Tremolada sta proseguendo a casa, come programmato dall’équipe dell’Ospedale San Gerardo di Monza, la fase di riabilitazione dopo il trapianto di midollo osseo dello scorso 20 luglio. “Continuiamo a esprimere al vescovo Pierantonio la nostra vicinanza nell’affetto e nella preghiera. Un grazie sincero per la competenza e la professionalità va al personale medico che ha in cura il nostro pastore”, conclude la nota.