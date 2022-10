Comunicazione: Weca, domani nuovo Tutorial su “Quattro aspetti grafici per comunicare meglio”

“Quattro aspetti grafici per comunicare meglio” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di mercoledì 19 ottobre 2022 sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Filippo Andreacchio, offre alcuni consigli basilari di “grafica” da applicare nella realizzazione di locandine, volantini, post grafici sui social e persino manifesti per le bacheche parrocchiali. A partire dagli aspetti fondamentali come equilibrio e allineamento, unità e armonia, ripetizione, enfasi e proporzione, il tutorial offrirà alcuni consigli per una comunicazione ‘bella e riconoscibile’. “Il design è una materia complessa – verrà detto nel Tutorial – ma vale la pena di sintetizzare alcuni aspetti che, se approfonditi e curati, possono dare vita a comunicazioni ancora più efficaci, coerenti e soprattutto piacevoli da leggere e condividere”. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’. Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.