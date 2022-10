Povertà: Natili Micheli (Cif), “rapporto Caritas mostra un quadro disarmante”

“Il Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia presentato dalla Caritas, mostra un quadro dell’occupazione nel nostro Paese veramente disarmante riguardo alla speranza di poter risanare ingiustizie, disparità, disuguaglianza al contempo causa e conseguenza della povertà”. Così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro Italiano Femminile, che conclude: “La mobilità sul lavoro per anni considerata carta vincente del diritto universale al lavoro, in realtà ha prodotto una società di flessibilmente occupati che determina la persistenza intergenerazionale della povertà e del disagio”.