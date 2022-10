Diocesi: Napoli, domani convegno “Abbi cura di me!” sul Patto educativo

“Abbi cura di me!”. Questo il titolo del convegno in programma domani, a Napoli, sul Patto educativo lanciato dall’arcivescovo mons. Domenico Battaglia, nell’autunno del 2021. L’appuntamento, ospitato dalle 16 presso la tensostruttura di Tavernanoce, sarà l’occasione anche per riflettere su alcune azioni concrete in risposta al grave fenomeno della dispersione scolastica. I lavori saranno introdotti da don Francesco Rinaldi, direttore della Pastorale diocesana per la scuola. Seguiranno gli interventi di Salvatore Mileto e dei suoi studenti all’Istituto superiore Torrente di Casoria su “Giovani, lockdown e post-lockdown”, e di Livio Miccoli e dei suoi studenti al Liceo Caccioppoli di Napoli su “L’aiuola dei Cinque Continenti a Scampia e la classe capovolta”. Saranno poi presentate le iniziative “Mi prendo cura di te, doposcuola nelle parrocchie di Portici” realizzati da Lello Carofano e studenti e docenti di Irc del Liceo Silvestri di Portici. Suor Debora Contessi, delegata arcivescovile per il Patto educativo, racconterà l’esperienza de “La formazione professionale in Campania”. Spazio quindi agli interventi di don Pasquale Incoronato, delegato arcivescovile per il Patto educativo, e di Gianluca Guida, direttore dell’Istituto penitenziario per minori di Nisida e delegato arcivescovile per il settore Giustizia, moderati da Alfonso Petrone. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia.