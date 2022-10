Argentina: vescovi di Buenos Aires in missione nei quartieri e in luoghi di accoglienza della città

Nell’ambito dell’Ottobre missionario, i vescovi della regione pastorale di Buenos Aires partecipano alla missione iniziata ieri e prevista fino a giovedì nelle comunità e nei quartieri di Buenos Aires, con il motto “Insieme siamo missione”.

I pastori della capitale e delle diocesi, che appartengono alla grande zona metropolitana, girano nelle carceri, negli ospedali e nei centri di accoglienza per le donne, per realizzare uno dei pilastri del Sinodo arcidiocesano di Buenos Aires: “Rinnovare la missione evangelizzatrice nella nostra città”. La genesi dell’iniziativa è la chiamata alla Missione continentale fatta dalla Chiesa in America Latina, dopo il Convegno di Aparecida. Lo stesso cardinale Jorge Bergoglio, oggi Papa Francesco partecipò a questa azione missionaria, quando era arcivescovo. La missione è guidata dall’arcivescovo di Buenos Aires, card. Mario Aurelio Poli, insieme ai suoi vescovi ausiliari, e ai vescovi delle diocesi di Avellaneda-Lanús, Gregorio de Laferrere, Lomas de Zamora, Merlo-Moreno, Morón, Quilmes, San Isidro, San Martin, San Miguel e San Justo. “Noi vescovi sappiamo che Dio vive nella città e vogliamo camminare al fianco dei nostri fedeli che ne percorrono le strade e gli angoli per lavorare, celebrare e condividere la vita”, ha affermato mons. Alejando Giorgi, vescovo ausiliare di Buenos Aires e vicario della zona di Belgrano, come riporta l’agenzia Aica.

Oltre a visitare ospedali, carceri e case per donne, i vescovi saranno presenti in luoghi molto frequentati della città, come l’Obelisco e le stazioni Retiro e Constitución. In questi giorni, infine, tutti in comunità nel Seminario metropolitano, nel quartiere di Villa Devoto, luogo dove i futuri sacerdoti vengono formati a “vivere la carità e l’amore dei fratelli nella condivisione quotidiana”.