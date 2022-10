Denatalità: card. Zuppi, “vivere in maniera meno individualistica di quanto stiamo facendo”

“Se non c’è vita nascente c’è solo vita senescente e non c’è futuro”. Lo ha ricordato il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, durante il convegno oggi a Roma sulla vita nascente e la denatalità in Italia. “Ieri – dice Zuppi – ho sentito un sondaggio che rivela che le donne vorrebbero avere dei figli ma la distanza fra la realtà e il desiderio c’è. Quella parte di gusto, prospettiva e passione e quel desiderio diventa una scelta accompagnata dalla comunità”.

Sulle politiche ma anche sulle iniziative promosse dalla società ma anche dalla Chiesa, il cardinale aggiunge: “Un po’ di verifica ci aiuta per operare delle scelte. Credo che sia una delle priorità su cui dobbiamo concentrarci perché ne vale la vita. Il Congresso eucaristico è il gusto del pane. Il gusto cos’è? Sono tante cose. Dobbiamo riappassionare al gusto di trasmettere la vita che in fondo è viverla un po’ meglio in maniera meno individualistica di quello che stiamo facendo”.