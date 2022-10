Ue: Anno dei giovani, nuovo bando DiscoverEu. 35mila biglietti del treno per i diciottenni europei

È da oggi on line una nuova edizione del bando DiscoverEu, che mette a disposizione 35mila pass ferroviari per i nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2004, affinché possano esplorare l’Europa. Per ottenere il pass occorre iscriversi al Portale europeo per i giovani e rispondere a un quiz. I fortunati vincitori potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 1° marzo 2023 e il 29 febbraio 2024. Con l’Anno europeo dei giovani 2022 è stato aumentato il numero di pass di viaggio disponibili, spiega una nota della Commissione: quest’anno sono 70mila in totale. DiscoverEu fa ora parte di Erasmus+: possono quindi partecipare anche i giovani provenienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. “Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani e ci troviamo in un momento cruciale della storia europea”, ha commentato la commissaria per la gioventù Mariya Gabriel. “Dobbiamo concentrarci sulle generazioni più giovani per dare loro la possibilità di ampliare il proprio orizzonte e costruire un mondo più connesso e tollerante”. DiscoverEu è uno strumento che grazie ai viaggi “permette ai giovani di esplorare la nostra diversità, ma anche di scoprire i tantissimi punti che abbiamo in comune”. C’è tempo fino alle 12.00 del 25 ottobre per candidarsi.