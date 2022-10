Dialogo con gli ortodossi: card. Parolin a Famiglia Cristiana, “nonostante le difficoltà, le porte rimangono aperte e il dialogo non si interrompe”

“Nonostante le difficoltà, le porte rimangono aperte e il dialogo non si interrompe, anche se riscontra difficoltà e incomprensioni”. Risponde così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede a Famiglia Cristiana che in un’intervista pubblicata sul numero in edicola dal 12 ottobre, chiede se è possibile e prossimo l’incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill. “In Kazakhstan – ricorda il Segretario di Stato vaticano – Papa Francesco ha incontrato il metropolita Antonij, il “ministro degli Esteri” del Patriarcato di Mosca. Da parte della Santa Sede, il desiderio non è mai venuto meno, anche se le circostanze hanno impedito che esso divenga realtà. Noi percepiamo che anche da parte della Chiesa ortodossa c’è questo desiderio”.