Giornata missionaria: diocesi Lucca, testimonianze e momenti di preghiera con l’arcivescovo Giulietti

Ottobre è il mese che la Chiesa dedica alle missioni. Il momento centrale, in tutte le comunità parrocchiali della diocesi di Lucca, sarà domenica 23 ottobre, Giornata mondiale missionaria. Varie sono le iniziative proposte dal Centro missionario diocesano, che vanno dagli incontri di preghiera alla novità di un corso di formazione missionaria che si terrà nel mese di novembre.

Mentre la scorsa settimana si è svolto un incontro con le compagnie di teatro amatoriale presenti nelle parrocchie, spesso legate con i loro spettacoli a iniziative a favore di realtà missionarie, in questa settimana si terranno due veglie di preghiera dove ci saranno anche delle testimonianze di missionari: giovedì 13 ottobre, alle 21, nella chiesa di Capezzano; venerdì 14 ottobre, alle 21, Duomo di Castelnuovo. La Giornata missionaria mondiale 2022 sarà celebrata a livello diocesano nella messa prefestiva di sabato 22 ottobre, alle 19, nella cattedrale di San Martino. Presieduta dall’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, avrà come focus: “Lucca a sostegno delle giovani Chiese nel sud del mondo”. Poi c’è la novità, il corso per entrare a far parte della pastorale missionaria. Si intitola “CoMe” e giovedì 27 ottobre, alle 21, sarà presentato online; poi tutto si svolgerà nei sabato 5,12, 26 novembre, dalle 9 alle 12.30 a Pian della Rocca. Di cosa si parlerà? Il primo incontro, quello del 5 novembre, è incentrato su “Parola di vita: il caso Africa”. Il secondo, quello del 12 novembre è dedicato a “Tra derive settarie e attenzione alla persona: il caso dell’America Latina”. Il terzo incontro infine “Nuovi modi di abitare la missione, il coraggio di aprirsi all’altro”.