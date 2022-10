Polonia: plenaria dei vescovi. “Portare il dialogo sinodale in tutte le diocesi”. Integrare i rifugiati ucraini nella società

“Il vero dialogo dei partecipanti al processo sinodale rende possibile una reale collaborazione che vada continuata e portata in tutte le strutture sinodali esistenti nelle diocesi”, osservano i vescovi polacchi nel comunicato emesso al termine della 393ª plenaria. I vescovi nel comunicato hanno anche sottolineato la necessità di una maggiore sinodalità “a livello dei contatti interpersonali” basata sull’ascolto, e sul dialogo franco e trasparente. Nell’ottavo mese del conflitto tra Russia e Ucraina i presuli hanno ringraziato tutti coloro che gratuitamente aiutano le vittime della guerra ma hanno espresso anche una preoccupazione per la possibile “stanchezza” nel sostegno fornito ai profughi ucraini in Polonia. In quel contesto il comunicato della plenaria sottolinea la necessità di un maggiore sforzo volto all’integrazione dei rifugiati nella società ospitante. L’incontro, al quale ha partecipato il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, si è svolto martedì e mercoledì (11-12 ottobre) a Kamień Śląski, la città natale di uno dei primi santi polacchi, san Giacinto Odrowąż (in polacco Jacek, 1185-1257), canonizzato da Papa Clemente VIII nel 1594.