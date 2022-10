Argentina: Papa Francesco scrive a équipe missionaria in Amazzonia, “Grazie per la vostra disponibilità”

“Vi ringrazio per la testimonianza che mi avete inviato, con la quale mi rendete partecipe dell’impegno assunto in territorio amazzonico. Mi congratulo con voi per la vostra disponibilità e per aver assunto a nome della Chiesa il compito di evangelizzare in quel territorio che occupa un posto speciale nel mio cuore”. Lo scrive Papa Francesco all’équipe missionaria della Chiesa argentina, che vive nell’Amazzonia peruviana.

“Come ho espresso al termine del Sinodo speciale del 2019 – scrive il Papa -, sogno un’Amazzonia che si batte per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa. Sogno un’Amazzonia che conservi quella ricchezza culturale che spicca, dove la bellezza umana risplende in tanti modi diversi. Sogno un’Amazzonia che custodisce gelosamente la travolgente bellezza naturale che la adorna, la vita traboccante che riempie i suoi fiumi e foreste. Sogno comunità cristiane capaci di donarsi e incarnarsi in Amazzonia, fino a dare alla Chiesa volti nuovi con tratti amazzonici. La vostra presenza lì, come quella di tanti altri missionari, aiuterà a realizzare il sogno. Avanti!”.