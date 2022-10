Chiesa: Acli Roma, domani focus sulle famiglie tra cammino sinodale e Giubileo 2025

Domani alle 16.30, presso la sala cardinale Ugo Poletti del Vicariato di Roma (piazza di San Giovanni in Laterano 6), si terrà l’evento “Le famiglie in cammino per una Chiesa in uscita”, promosso dalle Acli di Roma e provincia nel solco del percorso di approfondimento delle Acli “Amoris Laetitia”, per ripartire dall’Incontro mondiale delle famiglie 2022 verso il Giubileo 2025, attraverso il cammino sinodale.

La presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, membro della presidenza nazionale Acli con delega alla Famiglia e agli stili di vita, illustrerà il senso del percorso. Interverranno mons. Dario Gervasi, vescovo ausiliare delegato alla famiglia per la diocesi di Roma, Gianluigi De Palo, presidente Forum associazioni familiari, padre Giacomo Costa, accompagnatore spirituale Acli, consultore della Segreteria generale del Sinodo e membro del gruppo di coordinamento del Sinodo 2021-2023.

Le conclusioni saranno affidate a Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta attraverso i canali social delle Acli romane. L’evento fa parte anche della VIII edizione dell’Ottobrata solidale, promossa dalle Acli di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Tessere Comunità”.

“La famiglia – spiega Borzì – rappresenta per noi il caposaldo della società. Per questo abbiamo portato avanti un lungo percorso, seguendo le parole illuminanti di Papa Francesco, per rimettere la famiglia al centro delle nostre comunità”. “Attraverso i nostri servizi, progetti e iniziative”, prosegue, “ogni giorno tocchiamo con mano quanto in questo periodo le famiglie hanno dovuto e devono ancora far fronte a diverse emergenze, prima quella legata alla pandemia, e ora quella dettata dalla crisi economica e dal caro bollette. Un tema” che “deve essere affrontato in maniera decisa e diretta per far sì che torni a volare alta la speranza”.