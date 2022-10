Salute mentale: Caritas Pozzuoli, domani all’evento a Palazzo Migliaresi presenterà progetti e iniziative che da anni promuove sul territorio flegreo

Nell’ambito della Giornata mondiale della salute mentale è in programma per domani, giovedì 13 ottobre, a Pozzuoli un evento che sarà ospitato dalle 10.30 alle 15 presso Palazzo Migliaresi (Rione Terra). Durante la giornata è previsto un confronto su buone pratiche, esperienze di integrazione e percorsi di cura a cui parteciperanno il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, l’Unità operativa di salute mentale di Pozzuoli, l’Unità operativa di neuropsichiatria infantile e le associazioni del territorio tra cui la Caritas diocesana di Pozzuoli. In tale contesto, la Caritas presenterà i progetti e le iniziative che da anni vengono proposti al territorio flegreo. Verranno distribuiti i materiali informativi riguardanti il poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola” e il dispensario “Farmaco solidale” e brochure riguardanti i progetti “Rete solidale flegrea”, “Da soli ad insieme”, “Mai più sole”.