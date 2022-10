Diocesi: Savona, continua la preghiera “24 ore per il Signore”. Ecco i nuovi appuntamenti

Continua la preghiera “24 ore per il Signore”, le adorazioni eucaristiche per le vocazioni promosse dalla Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve e che si ispirano alle parole dell’evangelista Matteo “Pregate dunque il Signore della messe”. “Regalatevi un’ora del giorno o della notte per incontrare il Signore, pregare e riposarvi alla luce rigenerante di Gesù Eucaristia”, è l’invito delle suore.

L’iniziativa si terrà una volta al mese fino a mezzanotte nei venerdì 14 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio 2023, 17 febbraio, 17 marzo, 14 aprile, 12 maggio e 16 giugno nella cappella in via Alessandro Manzoni. Chi volesse ricevere ulteriori informazioni e partecipare può contattare l’istituto religioso chiamando il numero di telefono 019829811, inviando un’e-mail all’indirizzo casamadresv@nives.it o visitare il sito web nives.it.