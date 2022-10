60° Concilio Vaticano II: Casale Monferrato, domani serata su “Concilio e sinodalità” con mons. Repole e mons. Sacchi

“Concilio e sinodalità”. Questo il tema al centro della serata in programma a Casale Monferrato per giovedì 13 ottobre. L’iniziativa, promossa nell’ambito di “Cantiere Speranza” a cura del Servizio diocesano per la cultura, è promossa in occasione dei 60 anni dall’avvio del Concilio Ecumenico Vaticano II. La serata, ospitata dalle 21 nella chiesa di Sant’Antonio, sarà occasione di riflessione e approfondimento a partire dal libro “‘Ecco l’uomo (Gv 19,5). Paolo VI Papa, Santo” (Cittadella editrice) di mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì. Interverranno mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato, e il prof. Giovanni Quaglia, autore della presentazione al libro.