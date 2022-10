Diocesi: Trapani, nella parrocchia Nostra Signora di Fatima di Erice s’inaugura il nuovo organo

La comunità parrocchiale della Chiesa “Nostra Signora di Fatima” ad Erice Casa Santa, giovedì 13 ottobre, celebra l’anniversario della Dedicazione. “Sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui si compivano i riti con cui questo luogo veniva dedicato dal vescovo al culto del vero Dio, del Unico Vero Signore e salvatore, Gesù Cristo – dice il parroco, don Nino Gerbino –. La solennità della Dedicazione vuole soprattutto aiutarci a cogliere il valore della Chiesa viva, popolo di Dio, di cui la chiesa di pietre è simbolo e immagine. Vogliamo allora celebrare con solennità come occasione che ci viene data per costruire la Chiesa formata da pietre vive e scelte”.

Giovedì 13, alle 18.30, si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta da don Alberto Genovese, vicario generale della diocesi di Trapani. In occasione dell’anniversario della Dedicazione, inoltre, alle 21, si terrà un concerto d’organo a quattro mani con i maestri Giuseppe Burgarella e Mirco Reina. Sarà l’occasione per inaugurare il nuovo organo realizzato grazie al contributo dei fedeli.