Diocesi: Pistoia, i docenti di religione incontrano Andrea Monda

Quali sono i bisogni fondamentali di un bimbo o di un giovane, oggi? Con cosa intendiamo nutrire la loro interiorità? L’aver trascurato o banalizzato questa domanda, per troppo tempo, a volte pregiudizialmente, ha prodotto le conseguenze che non di rado vediamo davanti a noi. Ad ogni fatto negativo di cronaca sugli organi di stampa rintocca la medesima domanda: la scuola dov’era? A queste e ad altre domande si cercherà di rispondere all’incontro che si terrà Venerdì 14 ottobre alle 17 tra gli insegnanti di Religione cattolica della diocesi di Pistoia e Andrea Monda, già docente di religione nelle scuole secondarie di secondo grado e attualmente Direttore dell’Osservatore Romano. Primo di una serie di incontri di formazione promossi dalla diocesi toscana che, si legge in una nota, “è fiera della ricchezza che i suoi insegnanti offrono ogni giorno nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado, a tutte le latitudini del territorio diocesano”.