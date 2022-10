Diocesi: Livorno, da domani la peregrinatio Mariae presso le famiglie

Al via, domani, giovedì 13 ottobre, la Peregrinatio Mariae organizzata dal gruppo di preghiera mariano della diocesi di Livorno, “Porta del Cielo”. La statua della Madonna pellegrina, che potrà essere ospitata nelle case che la richiederanno, arriva direttamente da Lourdes. Alta circa 60 cm, è la riproduzione perfetta della Vergine Immacolata presente nella grotta di Massabielle. Prima di iniziare il suo ‘tour’, la Madonnina sarà benedetta nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva, sede del gruppo di preghiera Porta del Cielo. La celebrazione di benedizione avverrà giovedì 13 ottobre, alle 18. La famiglia ospitante dovrà organizzare dei cenacoli di preghiera. In tutti i giorni della permanenza in casa, si dovrà recitare il Rosario possibilmente invitando parenti e amici, vicini di casa e chiunque ne sia interessato.