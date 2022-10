Diocesi: Vicenza, l’11 dicembre l’ordinazione episcopale del vescovo Giuliano Brugnotto

L’annuncio, anticipato dal vescovo Beniamino Pizziol, attualmente amministratore apostolico della diocesi di Vicenza, al termine della veglia missionaria lo scorso venerdì sera, ora è ufficiale: l’ordinazione episcopale e l’inizio del ministero pastorale del vescovo Giuliano Brugnotto avverranno in un’unica celebrazione che si terrà nella cattedrale di Vicenza, domenica 11 dicembre, alle 15.

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale vicentino Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano; con-consacranti i vescovi Pizziol e Tomasi di Treviso; invitati a concelebrare tutti i vescovi del Triveneto e il clero delle diocesi di Vicenza e Treviso. La scelta di vivere l’ordinazione episcopale e l’ingresso in diocesi in un’unica celebrazione risponde a “criteri di semplicità e sobrietà”, ma sottolinea anche “una precisa visione ecclesiologica, che vede il senso del ministero episcopale solo nel suo legame con la chiesa locale che il vescovo è chiamato a conoscere, amare e a servire”. La celebrazione sarà trasmessa da Radio Oreb e in diretta streaming e televisiva per permettere la partecipazione del maggior numero possibile di persone. La diocesi saluterà e ringrazierà mons. Pizziol durante una messa solenne, sabato 3 dicembre, alle 10, in cattedrale, a Vicenza. In quell’occasione, il vescovo Pizziol ricorderà i suoi 50 anni di sacerdozio, essendo stato ordinato prete a Venezia dal patriarca Luciani proprio il 3 dicembre del 1972.