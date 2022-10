Papa Francesco: udienza, “porto sempre nel cuore il popolo ucraino, cessi la violenza e si possa costruire una convivenza pacifica nella giustizia”

“Porto sempre nel cuore il popolo ucraino, specialmente gli abitanti delle località sulle quali si sono accaniti i bombardamenti”. Lo ha detto il Papa, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro. “Porto dentro di me il loro dolore – ha proseguito Francesco – e per intercessione della Santa Madre di Dio lo presento nella preghiera al Signore. Egli sempre ascolta il grido dei poveri che lo invocano”. “Possa il suo Spirito – l’appello del Papa – trasformare i cuori di quanti hanno in mano le sorti della guerra, perché cessi la violenza e si possa costruire una convivenza pacifica nella giustizia”.