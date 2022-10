Ottobre missionario: diocesi Rossano-Cariati, preghiere e testimonianza di padre Maccalli

Avviato nella diocesi di Rossano-Cariati il mese dell’“Ottobre missionario”. Un mese dedicato interamente, attraverso una serie di appuntamenti, a sensibilizzare e sostenere le missioni nel mondo. L’equipe missionaria diocesana, guidata dal direttore don Enzo Malizia, ha previsto degli incontri di preghiera da vivere nelle vicarie della diocesi.

Essi rappresentano una opportunità per soffermarsi e riflettere, ma nello stesso tempo pregare per le missioni partendo dal tema della giornata missionaria mondiale che si celebrerà il prossimo 23 ottobre, dall’evocativo titolo “Vite che parlano”. Quest’anno, il Mese missionario in diocesi si è aperto con un’adorazione eucaristica che si è tenuta nella nuova realtà dell’unità pastorale di Thurio. L’appuntamento ha rappresentato anche una tappa di avvicinamento alla preparazione della festa liturgica di san Gaetano Catanoso, proprio riflettendo sulla figura dei santi calabresi e in modo particolare sulla figura del Santo reggino.

L’adorazione eucaristica è stata presieduta dall’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, che ha invitato a riflettere sull’importanza di essere testimoni nel nostro quotidiano, attraverso gesti semplici, fecondi di accoglienza e amore, così da poter rappresentare un punto di riferimento, di sostegno e di guida anche per chi oggi si sente smarrito. I prossimi appuntamenti del Mese Missionario saranno, ogni giovedì, i “Rosari missionari”. Si parte domani, 13 ottobre, alle 20.30, nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa e si prosegue il 20 ottobre, alle 17.30, nella parrocchia di San Giovanni Battista di Mirto, e il 27 ottobre, alle 18.30, nel santuario Madonna delle Grazie a Spezzano Albanese. Il momento conclusivo è fissato per il 10 novembre, con la presenza di padre Luigi Maccalli, missionario cremasco della Società delle missioni in Africa, rapito in Niger nel 2018 e liberato dopo due anni.