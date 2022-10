Diocesi: Trani, in serata nella Cittadella Sanguis Christi intitolazione al beato Carlo Acutis della cappella che ne conserverà le reliquie

Una cappella nella quale venerare le reliquie del beato Carlo Acutis. È quella che verrà inaugurata a Trani nella serata di oggi, mercoledì 12 ottobre, in occasione della memoria liturgica del giovane beato. Alle 19, presso la Cittadella Sanguis Christi, con una celebrazione eucaristica le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo intitoleranno la cappella maggiore a Carlo Acutis con la reposizione dell’immagine e delle reliquie. La celebrazione, presieduta dal cappellano e animata dalla parrocchia Spirito Santo con cui opera nello stesso territorio, sarà trasmessa anche in diretta streaming e si potrà seguire sul canale YouTube “Annunciate dai tetti” o sul sito www.annunciatedaitetti.it.

“Il legame della Cittadella con Carlo Acutis – si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie – risiede proprio nel sacramento dell’Eucarestia. Prima ancora della passione di evangelizzare i giovani attraverso internet, il beato Carlo nutriva l’amore per l’Eucarestia. Essa, infatti, era ciò che lo muoveva”. “Questo atteggiamento – prosegue la nota – ha tutto il sapore della testimonianza di Santa Maria de Mattias, fondatrice delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, che soleva affermare: ‘ogni uomo vale il sangue di Cristo’”.

Sempre oggi, a Trani, nella chiesa del Miracolo eucaristico, dalle 19.30 è in programma l’adorazione eucaristica che si concluderà con la preghiera del vespro e la benedizione.