Sacra Famiglia: 23 strutture, 360mila prestazioni sanitarie e sociosanitarie, 12mila persone assistite ogni anno

Sacra Famiglia: attività di gruppo

La Fondazione Sacra Famiglia, che si deve a una intuizione e all’opera di Domenico Pogliani, è oggi un’organizzazione non profit di ispirazione cristiana che accoglie, cura e accompagna bambini, adulti e anziani che soffrono di complesse o gravi fragilità o disabilità fisiche, psichiche e sociali. Sacra Famiglia “è un punto di riferimento in quest’ambito con le sue 23 strutture in Lombardia, Piemonte e Liguria e una rete di contatti con le comunità locali sul territorio”, spiegano dalla sede di Cesano Boscone.

Ogni anno eroga oltre 360mila prestazioni sanitarie e sociosanitarie, assiste 12mila persone nelle oltre 60 Unità di accoglienza e di riabilitazione in Lombardia, Piemonte e Liguria.

La giornata del 25 luglio, quando l’arcivescovo di Milano celebrerà una messa per ricordare il fondatore, è promossa dalla Rettoria dei Frati, dal Servizio volontariato di Fondazione Sacra Famiglia e dall’associazione Amici di Sacra Famiglia.