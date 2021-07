Missioni: due incontri del Cum Verona. I 60 anni del Seminario America Latina e ricordo di Casaldaliga. Testimonianza di mons. Bettazzi

Domani, martedì 20 luglio il Cum, Centro unitario per la formazione missionaria di Verona, organizza due incontri: al mattino si terrà la commemorazione dei 60 anni del Seminario per l’America Latina, con una relazione di mons. Luigi Bettazzi dal titolo “Che cosa resta da attuare del Concilio Vaticano II?”. Segue, sempre in mattinata, una presentazione di don Sergio Marcazzani sui “60 anni di formazione missionaria a Verona”. Nel pomeriggio di domani, si aprirà invece un incontro sulla figura di dom Pedro Casaldaliga, missionario in Brasile, a un anno dalla morte. Entrambi gli appuntamenti si tengono presso la Casa madre dei Missionari comboniani di Verona. All’incontro parteciperanno anche i missionari italiani che lavorano in Brasile.

Sarà possibile partecipare ai due convegni anche online. Al mattino, dalle 9.30, commemorazione dei 60 anni del Seminario per l’America Latina. Al pomeriggio, dalle 15, convegno su “Dom Pedro Casaldaliga profeta di una chiesa incarnata”. Entrambi gli eventi saranno anche trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Missio Italia e sul canale YouTube di Missio Italia.