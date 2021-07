Germania: Ordine di Malta, 900 volontari impegnati nel portare soccorso alle popolazioni colpite dalle inondazioni

Sono più di 900 i volontari dell’Ordine di Malta attualmente in azione dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito alcune zone della Germania. Stanno aiutando le persone coinvolte fornendo cibo e assistenza e contribuendo alla ricostruzione dove possibile. È quanto afferma l’Ordine in una nota in cui traccia un bilancio delle inondazioni in Germania che hanno provocato, ad oggi, almeno 157 vittime con decine di dispersi. Un bilancio, purtroppo, destinato ad aumentare con il passare delle ore. Georg Khevenhüller, presidente del servizio di soccorso volontario dell’Ordine di Malta in Germania, ha dichiarato: “Non abbiamo visto distruzioni di questa portata in alcuni luoghi dai tempi della seconda guerra mondiale. La situazione operativa è drammatica e cambia costantemente”. A distanza di diversi giorni dall’inizio del disastro, l’azione dei volontari dell’Ordine di Malta non si è mai interrotta. “Stiamo sostenendo i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso d’emergenza e i servizi di polizia fornendo cibo, provviste e luoghi di riposo”, ha detto Khevenhüller. “I nostri cappellani e i volontari addestrati sono anche disponibili per fornire supporto psicosociale ai servizi di emergenza – molti dei quali vedono per la prima volta un disastro di questa portata”. La situazione è incredibilmente diversa da luogo a luogo. “In alcune aree stiamo ancora soccorrendo e curando le persone. In altre, sono già in corso le operazioni post-disastro e stiamo fornendo assistenza”, ha detto Douglas Saurma, presidente del Malteser International Europa (l’organizzazione di aiuti internazionale dell’Ordine di Malta). “Vogliamo soprattutto sostenere le persone bisognose di assistenza che non hanno diritto a rimborsi assicurativi o a sussidi governativi. Saremo molto grati per qualsiasi altra donazione che potremo mettere a disposizione delle persone colpite”. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale dell’Ordine di Malta che sta lavorando da mercoledì scorso. “Siamo molto orgogliosi dei nostri servizi di emergenza che aiutano le persone in difficoltà nelle condizioni più difficili. Questo vale per i nostri dipendenti a tempo pieno, ma anche soprattutto per i molti volontari che hanno immediatamente segnalato la loro disponibilità e per come stanno affrontando una situazione così complessa”, ha detto Khevenhüller. L’Ordine di Malta in Germania è un’organizzazione cattolica di assistenza e portatrice di servizi sanitari e sociali sotto l’egida dell’Associazione tedesca del Sovrano Ordine di Malta. In Germania circa 52.000 volontari e 33.300 dipendenti a tempo pieno dell’Ordine di Malta lavorano per le persone in difficoltà – indipendentemente dalla loro religione, origine o convinzioni politiche.