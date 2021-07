Diocesi: Sant’Angelo dei Lombardi, da oggi l’Abbazia del Goleto ha un nuovo rettore

Da oggi l’Abbazia del Goleto, nell’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, ha un nuovo rettore. “La diocesi – si legge sul sito della Chiesa locale – ringrazia i Piccoli Fratelli della Comunità Jesus Caritas per il fruttuoso servizio svolto al Goleto per 31 anni nello spirito del beato Charles De Foucauld. Dal 19 luglio, con la partenza di fratel Oswaldo Curuchich, a cui va la nostra cordiale gratitudine, l’Abbazia del Goleto è affidata alla custodia del nuovo rettore don Salvatore Sciannamea insieme con padre Jonathan Cuxil, che costituiranno una fraternità sacerdotale diocesana. I servizi e la cura spirituale propri di questo luogo continueranno nella disponibilità e nell’accoglienza a chiunque, per motivi diversi, vorrà visitare e fermarsi nell’abbazia”.

I servizi offerti nella forma pubblica, ecclesiale e comunitaria sono dal lunedì al sabato l’Ufficio delle Letture e Lodi, alle ore 7; dal lunedì al venerdì l’Ora media e Adorazione eucaristica dalle ore 15 alle ore 16; dal lunedì alla domenica Vespri e celebrazione eucaristica alle ore 18. Il rettore è sempre disponibile per l’accoglienza, la guida nell’abbazia, l’incontro spirituale, le confessioni personali e ogni altra forma di dialogo possibile.

Iniziative culturali e spirituali proprie dell’abbazia saranno presentate di volta in volta sul sito diocesano, sul sito dell’Abbazia e sulla pagina Facebook dell’Abbazia.

“Confidando nell’aiuto del Signore, nella protezione di San Luca, San Guglielmo e il beato Charles De Foucauld, il Goleto continuerà ad essere un luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza dell’uomo pellegrino alla ricerca, che si ferma per scoprire il senso della vita e la presenza di Dio”, viene specificato sul sito diocesano.