Commissione europea: Bruxelles, Bill Gates incontra Ursula von der Leyen, Gentiloni e Kyriakides per collaborazioni su future crisi sanitarie, incubatore Hera, transizione verde

(Foto: Commissione Ue/Sir)

“Con Bill Gates abbiamo discusso di collaborazione per migliorare la sorveglianza sanitaria e i sistemi di allarme, aumentare la produzione e il trasferimento tecnologico, soprattutto in Africa, aiutare a creare un’Agenzia africana per i medicinali, co-investire in tecnologie climatiche innovative”: lo si legge sul profilo Twitter della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo l’incontro con il padre della Microsoft, oggi a Bruxelles per incontrare alcuni commissari. Paolo Gentiloni, commissario all’economia, ha riferito di un “piacevole incontro” con Gates, in cui si è parlato di collaborazione “per il progetto Catalyst a supporto delle tecnologie innovative per contribuire alla transizione verdi”. Gates ha avuto un colloquio anche con la commissaria per la salute Stella Kyriakides, che si è detta “contenta” di averlo incontrato per parlare di Covid. “L’emergenza ha dimostrato l’importanza di essere pronti per future crisi sanitarie”, ha scritto in un commento social. “Questo non può essere fatto da soli: bisogna rafforzare la preparazione con tutti i nostri partner nel mondo”. Per la commissaria, è il piano europeo di preparazione alla difesa biologica contro le varianti Covid-19 (Incubatore Hera) lo spazio per questa parnership.