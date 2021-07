Movimento per la vita: morta Anna Stella Bertè, presidente Cav Napoli 3. Casini, “generosamente operosa a servizio della vita nascente”

“Anna Stella Bertè, presidente del Cav di Napoli 3, è tornata alla Casa del Padre”. A dare la notizia è la presidente del Movimento per la vita italiano, Marina Casini, che la ricorda così: “Generosamente operosa a servizio della vita nascente”, seguiva “con attenzione le attività proposte dal MpV italiano, tra cui il concorso europeo. Recentemente, nonostante la malattia, aveva provveduto a promuovere il Sì alla vita e, per come poteva, aiutava le mamme gustando la gioia di ogni nascita dei bimbi e delle bimbe”. “Negli ultimissimi tempi – prosegue la nota – con fierezza materna, parlava di Francesco, un bimbo sottratto all’aborto e adesso condannato dalla società perché disabile. Lo aveva seguito seguendo la sua mamma ed era contenta del buon esito degli interventi che il piccolo ha dovuto subire dopo la nascita”.

Una sera, ricorda la presidente Mpv, “abbiamo condiviso una preghiera: ‘Signore, al termine di un altro giorno, ti consegno la mia storia: le mie afflizioni e le mie gioie, i miei dubbi e le mie certezze, lo sconforto e le delusioni. Ti ringrazio per l’aiuto e per il bene ricevuto: la pazienza per le cose irrisolte, la serenità nelle emergenze, la calma negli imprevisti. Non abbandonare chi è solo, allevia le sofferenze di chi è stremato, solleva chi è depresso e sfiduciato, sorreggi chi vacilla nella fede’”. Di qui il ringraziamento al Signore “per avercela donata come volontaria e amica” e l’affidamento a Lui.

Le esequie si svolgeranno questa mattina alle 12.30 a Napoli presso la chiesa di San Gennaro al Vomero in via Gian Lorenzo Bernini.