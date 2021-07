Giustizia: arcivescovi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, “no alla chiusura dei Tribunali”

“No alla chiusura dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto”. Lo scrivono in una nota congiunta mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona, mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, e mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva. “Come Pastori del popolo affidato alla nostra cura pastorale nei territori delle diocesi di Avezzano, Sulmona-Valva, Chieti-Vasto e Lanciano-Ortona, esprimiamo la nostra solidarietà con i tanti che si oppongono alla chiusura dei cosiddetti ‘Tribunali minori’ di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto – affermano –. A pagare le conseguenze di tale chiusura sarebbero i più deboli, le tante persone che hanno bisogno di ricorrere alla giustizia e che hanno ben pochi mezzi per farlo. Allontanare la prossimità del luogo di giudizio significherà per tanti rinunciare al ricorso ai Tribunali, inducendo la sfiducia nelle istituzioni e nell’attenzione che lo Stato dovrebbe avere soprattutto nei confronti di quanti hanno minori mezzi e possibilità”.

Infine, l’appello alle autorità preposte perché “si soprassieda alla paventata chiusura e ci cerchino soluzioni adeguate ai problemi riscontrati, ascoltando le urgenze della nostra gente, rappresentate anche da voci competenti del mondo della giustizia e dagli amministratori locali”.