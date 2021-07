Antisemitismo: Com. Sant’Egidio, adesione alla definizione dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra)

La Comunità di Sant’Egidio ha aderito, nei giorni scorsi, alla definizione di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra), rinnovando così il suo impegno nella lotta all’antisemitismo e ad ogni forma di discriminazione. Lo riferisce in un comunicato la stessa Comunità. “Da anni – si legge nella nota – Sant’Egidio promuove con convinzione, tra i giovani e non solo, una cultura dell’incontro e della conoscenza, per superare ogni forma di antisemitismo e razzismo. Ma richiama anche alla necessità di vigilare sulla permanenza di pregiudizi antisemiti, sulla diffusione di slogan e atteggiamenti intolleranti nello spazio pubblico e sul web, accompagnati da discriminazione ed esclusione sociale delle minoranze e dei diversi, e sulla crescita di movimenti nazionalisti, sovranisti e xenofobi in diversi Paesi europei”. “La riflessione sulla Shoah – continua la nota – preparata da decenni di antisemitismo e predicazione dell’odio razziale, è stata determinante per la pace e la riconciliazione in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Ma il ricordo dell’abisso di Auschwitz – conclude – costituisce ancora un monito ineludibile per il futuro del mondo, particolarmente importante proprio nel momento in cui va scomparendo la generazione dei sopravvissuti e dei testimoni della Shoah”.

At Amb. David’s residence the Community of Sant’Egidio, represented by @GarofaloMauro, Head of International Relations for @santegidionews, endorsed the #IHRA working definition of #Antisemitism.

Thank You! pic.twitter.com/hthpCDfE3x — Israel in HolySee (@IsraelinHolySee) July 15, 2021