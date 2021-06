Vacanze solidali: al via la “Sant’Egidio summer” in tante città italiane

Al via la “Sant’Egidio summer”, espressione di un’Italia generosa e solidale che, in un tempo caratterizzato dalla ripartenza, sceglie di trascorrere una vacanza con chi è in difficoltà ed è stato colpito maggiormente dalle conseguenze della pandemia. Durante luglio e agosto, in tutte le città italiane dove è presente, la Comunità di Sant’Egidio non interrompe la sua presenza accanto ai poveri, continuando la distribuzione delle cene itineranti ai senza fissa dimora, mantenendo aperte le mense e i centri di aiuto, e proponendo ai poveri, suoi amici tutto l’anno, gite al lago, al mare o in montagna, ma anche visite a parchi e musei. È la #santegidiosummer che, anche quest’anno sarà un tempo di amicizia e solidarietà, una vacanza possibile grazie all’impegno libero e gratuito di numerosi volontari e rispettosa delle norme anti-covid-19, importanti per tutti a partire dai più fragili. A queste iniziative si affianca per tutta l’estate la “Summer school of peace”, che coinvolgerà migliaia di bambini e ragazzi di alimentari e medie a Roma, Genova, Napoli, Milano, Padova, Parma, Pavia, Torino, Trieste e Pescara. Alle attività di sostegno didattico, particolarmente necessarie dopo il difficile anno scolastico appena trascorso, si affiancheranno laboratori educativi dedicati all’ambiente, alla pace e all’integrazione. Per informazioni ed eventuali visite alle iniziative della Sant’Egidio Summer scrivere a com@santegidio.org