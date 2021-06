Diocesi: Udine, domani l’ordinazione di due nuovi sacerdoti

Domani 27 giugno saranno ordinati due nuovi sacerdoti per la Chiesa di Udine: don Alex De Nardo e don Tacio Alexandre Puntel. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato alle 16 in cattedrale. Don Alex De Nardo, 29enne di Mereto di Capitolo, presta servizio nella Parrocchia di Ampezzo. In passato ha operato anche nella parrocchia di Codroipo, in particolar modo a servizio di una comunità di persone con disabilità. Più di recente don De Nardo ha lavorato anche al Centro di ascolto della Caritas diocesana. Per due anni, inoltre, ha insegnato religione in un istituto della città. Don Tacio Alexandre Puntel ha 41 anni. Nato e cresciuto in Brasile, discende da emigrati provenienti da Cleulis (Paluzza). Giunto in Italia a 25 anni, don Puntel ha maturato la scelta del sacerdozio e ha frequentato il seminario di Castellerio. Al termine degli studi è stato ordinato diacono, nel 2011, dopo aver prestato servizio nelle Parrocchie di Paderno, Buja, Lignano e nell’alta valle del But. Dopo una parentesi in Brasile, don Puntel è rientrato in Italia e ha operato nella comunità per persone tossicodipendenti del Centro solidarietà giovani, a Ribis di Reana. Attualmente presta servizio nella collaborazione pastorale di Udine sud-ovest, nelle parrocchie di Viale Venezia.