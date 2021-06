Diocesi: Cefalù, il vescovo convoca a Gibilmanna gli “esercizi di sinodalità”

Per il quarto anno consecutivo il vescovo di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante convoca la Chiesa di Cefalù per gli “esercizi di sinodalità”, un’occasione per tornare a riflettere ancora una volta “sulla bellezza di camminare insieme nella comunione”. La Chiesa di Cefalù il 28 novembre 2020, dopo più di 300 anni, ha intrapreso il cammino del XII Sinodo che si concluderà nel 2023. Il 12 giugno, con la celebrazione della Statio Ecclesiae presieduta dal cardinale Marcello Semeraro si è chiusa la prima fase del cammino sinodale. “Ascoltare, discernere, decidere. Verso nuove esperienze sinodali” è il tema scelto per la giornata alla quale parteciperanno i presbiteri, i diaconi, i referenti parrocchiali per il Sinodo, i membri della Commissione e della Segreteria per il Sinodo e i componenti della Commissione del Servizio Pastorale Famiglia. Per prepararsi all’appuntamento che si svolgerà il 2 luglio 2021 presso il Santuario Maria SS. di Gibilmanna è stato redatto un sussidio contenente le tracce di riflessione curate dal vescovo e dall’equipe della Pastorale Famiglia.