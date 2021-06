Diocesi: Aversa, 29 giugno evento per i 10 anni di ministero episcopale di monsignor Spinillo

In occasione del decimo anniversario di ministero episcopale di mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, la diocesi ha organizzato per martedì 29 giugno (ore 19) nella chiesa cattedrale – la presentazione del testo “Educarci alla vita buona del Vangelo”. Mons. Francesco Picone, Vicario Generale della diocesi di Aversa. La pubblicazione raccoglie gran parte degli spunti di riflessione e delle attenzioni pastorali del vescovo ci ha donato “per aiutarci a diventare costruttori di comunità e per dare slancio missionario alla nostra Chiesa”, spiega mons. Francesco Picone, vicario Generale della diocesi di Aversa. Gli interventi sono raggruppati in tre capitoli tematici, ognuno accompagnato da un titolo emblematico: il primo, “La cura delle anime”, contiene le lettere pastorali e i messaggi; nel secondo, “La perizia del pastore”, è possibile leggere le introduzioni ai convegni pastorali annuali; infine il terzo, “Il magistero di umiltà”, presenta alcune delle sue omelie. Da quel 19 febbraio 2011 la “missione” pastorale del nuovo vescovo, proveniente dalla diocesi di Teggiano Policastro, è stata improntata all’educarci alla vita buona del Vangelo, “illuminando le concrete realtà della nostra vita quotidiana con la luce della fede, della speranza, della carità”. L’evento del 29 giugno vedrà gli interventi di Mons. Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale campana; Francesco Vasca, dell’Università del Sannio; Pina De Simone, della Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale. Sarà trasmesso in diretta Tv su Teleclub Italia (Canale 98) e in streaming sulla pagina Facebook “Chiesa di Aversa”.