Pellegrinaggi: Unitalsi Romano Laziale, da Roma primo pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto dall’inizio della pandemia

L’Unitalsi riparte: lunedì 28 giugno, riprenderà il suo cammino e lo farà ancora una volta da Roma, da dove partirà il primo pellegrinaggio Unitalsi diretto alla Santa Casa di Loreto dopo dall’interruzione delle attività a causa della pandemia.

Al pellegrinaggio, guidato dal presente della Sezione Romana Laziale, Preziosa Terrinoni, e dall’assistente, don Gianni Toni, parteciperanno più di 110 soci, tra volontari, disabili e ammalati ansiosi di rivivere l’emozione della condivisione e dello stare insieme. Gli organizzatori hanno predisposto rigidi protocolli anti Covid-19 che garantiranno a tutti i partecipanti di vivere questo appuntamento in completa sicurezza. “Aspettavamo questo momento da tanto tempo e finalmente è arrivato – ha detto Preziosa Terrinoni, presidente della Sezione Romana Laziale -. Siamo felici, emozionati di incontraci di nuovo per proseguire quel cammino verso Maria interrotto. Non abbiamo mai smesso di sperare, non abbiamo mai smesso di essere al fianco dei nostri amici malati. Ora è il momento di ripartire facendo tesoro, come dice Papa Francesco, di questo lungo periodo di sofferenza”.