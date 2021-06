Diocesi: Andria, lunedì 28 giugno il vescovo Mansi ordina due nuovi sacerdoti

La Chiesa di Andria si prepara ad accogliere il dono di due nuovi presbiteri che saranno consacrati lunedì 28 giugno, primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo, dal vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi. La celebrazione si terrà alle ore 19,30 nella chiesa cattedrale “S. Maria Assunta in cielo” di Andria.

I due nuovi presbiteri sono i diaconi: don Domenico Coratella, che attualmente presta il suo servizio pastorale presso la comunità di S. Teresa, a Canosa di Puglia, e don Luigi Gravinese, che attualmente presta il suo servizio pastorale presso la comunità del Cuore Immacolato di Maria, ad Andria.

Nell’esprimere gli auguri ai nuovi sacerdoti il vescovo Mansi ricorda: “Se lasciamo che Dio con la sua Parola illumini gli ambiti e le azioni della vita, i mutamenti non faranno più paura. Se lasciamo che il Maestro ci guidi nella vita, nella verità e nella giustizia, sarete uomini liberi e di buona volontà pronti a fare ed essere pace, capaci di conversione nella dimensione dell’incontro e della relazione fraterna. Pronti a fare giustizia per i tanti considerati ultimi della società, ma primi per Dio. Uomini capaci di fare resurrezione in un mondo dove alcuni danno morte”.

A causa dell’emergenza sanitaria, che impone accessi limitati, la celebrazione sarà trasmessa in diretta tv su Teledehon, canale 18 e in hd 518.