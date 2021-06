Diocesi: Civitavecchia, domani la prima pietra per la nuova chiesa di S. Maria della Consolazione e S. Agostino

Si svolge domani alle ore 10 la celebrazione per la posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale a Santa Maria della Consolazione e Sant’Agostino vescovo, in località Pantano a Civitavecchia (Rm). A presiedere l’eucarestia sarà il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Gianrico Ruzza, e al termine della messa si procederà con la collocazione della prima pietra per la costruzione della chiesa. “Sorgerà una struttura multifunzionale che, oltre a essere luogo di celebrazioni, sarà a disposizione della comunità diocesana per convegni e manifestazioni – spiegano dalla diocesi di Civitavecchia –. Per la realizzazione dell’opera la Conferenza episcopale italiana si è impegnata con un finanziamento attraverso fondi dell’8xmille, che andrà ad aggiungersi alle risorse impiegate dalla diocesi e alla generosità della comunità parrocchiale”. La parrocchia, che ha ricevuto l’attuale denominazione con un decreto di mons. Ruzza a febbraio 2021, è anche santuario della Madonna delle lacrime, di cui viene conservata la statua nell’attuale chiesa parrocchiale.