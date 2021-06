Diocesi: Brescia, domenica 27 giugno mons. Tremolada celebra messa per la festa patronale all’eremo di Bienno

Per la festa patronale all’Eremo dei Santi Pietro e Paolo a Bienno, in Vallecamonica, domenica 27 giugno il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica delle 17. Come scrive il settimanale diocesano “La voce del popolo”, la celebrazione di domenica “sarà anche l’occasione per accogliere i tre frati minori che iniziano una nuova fraternità di preghiera in Valle”.

All’Eremo martedì 29 giugno, solennità liturgica dei santi Pietro e Paolo, verranno celebrate due messe, alle 7 e alle 20.30, per i fedeli.

“Preghiamo i santi Apostoli e san Paolo VI – scrive il direttore dell’Eremo, mons. Tino Clementi – perché intercedano le grazie necessarie affinché l’Eremo possa conoscere ancora tanta partecipazione e generosità per offrire spazi idonei al fine di conseguire le proprie finalità spirituali, pastorali e formative”.