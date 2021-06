Diocesi: Pinerolo, da domenica tornano le “Messe in valle” presiedute dal vescovo Olivero

“Ogni volta si sono creati dei momenti molto intensi, aiutati sicuramente dalla bellezza del paesaggio. Mi ha molto colpito ascoltare storie di persone che si sono trovate lì per caso e si sono fermate o di turisti che erano in villeggiatura da quelle parti e che sono venuti”. Così il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, presenta le “Messe in valle” 2021, che prenderanno il via con il primo appuntamento di domenica 27 giugno a Pian dell’Alpe (ore 15).

“Siamo alla terza edizione di questa proposta”, aggiunge il vescovo, ricordando che “il primo anno le abbiamo fatte in quota. Lo scorso anno le ho celebrate in luoghi raggiungibili da tutti e ho visto che c’è stata una grande partecipazione. Quest’anno propongo due mete raggiungibili in auto e una terza con una camminata da ‘amanti della montagna’”.

Dopo quello in Val Chisone, i successivi appuntamenti si svolgeranno il 18 luglio al Colle della Vaccera (ore 15) in Val Pellice e l’8 agosto al Lago Verde (ore 14) in Val Germanasca.

“L’obiettivo dell’iniziativa è triplice”, precisa mons. Olivero: “Innanzitutto dare la possibilità a chi si concede un giorno di vacanza di poter vivere un momento bello di celebrazione. Il secondo intento è quello di uscire dalle nostre chiese per provare a incarnare una chiesa in uscita, portando anche la celebrazione festiva là dove la gente vive e si ritrova. Il terzo obiettivo è quello di valorizzare le bellezze del creato. Fermarsi un’ora in silenzio e in preghiera aiuta sicuramente a guardare con altri occhi il meraviglioso paesaggio alpino che ci circonda”.