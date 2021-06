A Sua immagine: oggi puntata sulle tracce di Napoleone e Pio VII. Domani, focus sulla musica

Torna in onda su Rai Uno, oggi, alle 15, A Sua immagine con una puntata sulle tracce di Napoleone e Pio VII a Roma, in Vaticano, nel Palazzo del Quirinale e a Palazzo Bonaparte. Le telecamere della trasmissione condotta da Lorena Bianchetti visiteranno il Museo Napoleonico e i Mercati di Traiano per una mostra dedicata a “Napoleone e il mito di Roma”. Poi, l’itinerario inedito di Roma alla ricerca dei due grandi uomini. A seguire, la linea a “Le ragioni della speranza” e a don Luigi Verdi, che inizia un nuovo percorso del commento al Vangelo. Saranno sei puntate, alla ricerca di angoli di pace e stupore – presenti da Nord a Sud d’Italia – , dove riflettere su sei verbi che il Vangelo offre in queste domeniche estive. Un vero percorso di rinascita che Gesù propone, da “Alzarsi” fino a “Saziarsi”. Primo appuntamento sarà all’eremo di Quorle, nel Casentino, dove vive un eremita dalla sensibilità più unica che rara: Wolfgang Fasser, cieco, ma capace di guardare la vita come pochi al mondo. Il verbo della prima puntata sarà “Alzarsi”.

La puntata di domani, domenica, sarà dedicata alla musica, nella sua festa annuale. Dalle 10.30, in studio, con Lorena Bianchetti, il cantautore Niccolò Agliardi e mons. Marco Frisina, autore di colonne sonore e di notissimi brani liturgici. Nel corso della puntata, le parole di Papa Francesco ai musicisti, con padre Bormolini – vicinissimo a Battiato negli ultimi mesi della sua malattia –. Tappa in una parrocchia di Bologna e con il maestro Manfredini alla scoperta delle meraviglie di uno degli organi più imponenti d’Europa. Dalle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine”, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica Santa Margherita in Montefiascone (Vt). Dalle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.