Santa Sede-Ue: Papa Francesco e card. Parolin incontrano il presidente dell’Europarlamento Sassoli. “I diritti delle persone come misura di tutte le cose”

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si è recato oggi presso la Santa Sede per incontrare Papa Francesco e il Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Nel colloquio con il Santo Padre “si è sottolineata la necessità di proteggere i più deboli e vulnerabili”. “I diritti delle persone come misura di tutte le cose”, altro tema emerso durante l’udienza, si legge in una nota stampa diffusa a Bruxelles e a Roma. “La ripresa europea avrà successo se produrrà una riduzione delle disuguaglianze” (qui il video dell’incontro).

Con il Segretario di Stato Parolin e il sostituto alla Segreteria di Stato Paul Gallagher “si sono affrontate molte questioni dell’agenda internazionale ed europea: Mediterraneo, Africa, Balcani occidentali e processo di adesione, vicinato orientale”. Una “particolare attenzione alla solidarietà europea per mettere a disposizione i vaccini nei Paesi a basso reddito e particolarmente nel continente africano”.