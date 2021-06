Chiesa e tasse: mons. Piazza (Sessa Aurunca), “affermazioni urlate da Fedez sono senza fondamento”

“Ormai siamo in balia di opinionisti che pur ignorando la verità, per altro interessa poco, urlano affermazioni senza fondamento. Ci preme precisare affinché le persone non siano disorientate che nel 2020 l’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica ha pagato per imposte: € 5,95 milioni per Imu e € 2,88 milioni per Ires. A queste vanno aggiunte le imposte pagate da Governatorato, Propaganda fide, Vicariato di Roma, Conferenza episcopale italiana e singoli enti”. Lo precisa mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, in riferimento all’affermazione del rapper Fedez durante una trasmissione televisiva: “Il Vaticano non paga le tasse immobiliari e dice che l’Italia sta violando il Concordato“. Il vescovo Piazza invita la comunità diocesana di Sessa Aurunca “a considerare la verità dei fatti e non la verità urlata”. “Desidero confermare il quotidiano impegno di rispettare le regole e di corrispondere quanto è dovuto – afferma -. Piuttosto, come mai questi milionari che lucrano su pubblicità occulte non segnalano il grande impegno della Chiesa per i tanti bisogni sociali? Non fa notizia?”.