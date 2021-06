Carcere: il film di Wenders su Papa Francesco inaugura percorso di formazione nella Casa circondariale di Vercelli

Il prossimo 28 giugno, alle ore 11.30, verrà presentato presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli il progetto “Liberare lo sguardo”, un percorso di formazione e di promozione della cultura cinematografica dedicato alla Casa circondariale di Vercelli. Il progetto nasce dalla volontà di investire in un’iniziativa di cultura, bellezza e rieducazione tra i detenuti. Punto di partenza è la visione del docu-film “Papa Francesco – Un uomo di Parola” (2018) di Wim Wenders. Seguirà un percorso formativo che costituirà occasione di approfondimento e comprensione del linguaggio cinematografico, opportunità di incontro e team esperienziale per le persone detenute che vorranno partecipare. Il modello, una volta consolidato, potrà essere applicato ad altre carceri e realtà del territorio. “È sorprendente come il dialogo tra il regista tedesco Wim Wenders e Papa Francesco non smetta di generare percorsi di creatività – commenta mons. Dario E. Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e scienze sociali -. L’opera ha trovato una nuova attenzione con un volume di backstage formato da fotografie di scena e testi inediti che fa da volano a un progetto formativo che unisce cinema e mondo delle carceri italiane”. I corsi organizzati nella Casa circondariale di Vercelli, prosegue, “rappresentano un vero e proprio percorso di educazione allo sguardo”, un “modo per offrire strumenti di conoscenza, di formazione in un settore professionale, e nel contempo lasciare che l’arte possa parlare alle persone, che tocchi il loro cuore e magari squaderni anche prospettive di cambiamento”. Oltre a monsignor Viganò saranno presenti all’incontro, tra gli altri, Antonella Giordano, direttore del carcere di Vercelli e Pierluigi Pianta, procuratore capo di Vercelli. Il progetto è promosso dall’Associazione di cultura cinematografica “Officina cultura e territorio”, con Fondazione Crt, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Crc, Banca Alpi marittime, Associazione Amicorti, Ausilia Onlus, Casa tecnica e stile, MG Project, Patrimonio immobiliare Srl, La Sesia.