Diocesi: Teramo-Atri, due giorni di incontri su “La scienza della pace”

Due giorni di incontri sulla scienza per costruire la pace. Si svolgeranno il 2 e il 3 luglio all’Università di Teramo e al santuario di San Gabriele in collaborazione con la diocesi. Al termine, si svolgerà la celebrazione del Giubileo degli scienziati. Denominazione del meeting internazionale è “La scienza per la pace”. E interverranno autorità ed esponenti del mondo accademico.

Dopo i saluti istituzionali, si inizierà con la presentazione del vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi, il 2 luglio, alle 10. Il primo dibattito sarà dedicato al tema “La scienza tra conoscenza e innovazione tecnologica”, aperto dal videomessaggio di Papa Francesco. Interverranno Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca, e mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. A seguire, la parola a Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Marco Tavani, presidente dell’Istituto nazionale astrofisica (Inaf), Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale fisica nucleare (Infn). L’onorificenza di Guido II degli Aprutini sarà conferita ad Antonino Zichichi, presidente della World Federation of Scientists. L’indomani, al santuario di San Gabriele, il tema sarà “La ricerca scientifica via per la pace”. Ad aprire gli interventi Mariya Gabriel, commissario europeo per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani. Tra le testimonianze, oltre a quella di Zichichi, anche quella di Ugo Amaldi, fisico del Cern di Ginevra. Le conclusioni sono affidate al rettore, Dino Mastrocola, e a mons. Viganò.