Rai Vaticano: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, nella puntata del 4 luglio Santa Sede e disarmo, Anno di san Giuseppe e Giornata mondiale dei nonni

La Santa Sede e il disarmo; Erri De Luca e padre Maurizio Botta sul significato di paternità; la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani; i cento anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: questi alcuni temi della nuova puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Rai Vaticano a cura di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda domenica 4 luglio, su Rai1, ore 24.25 (in replica domenica 11 luglio, ore 12.30, su Rai Storia, per l’estero su Rai Italia).

Nel mondo per ogni abitante si spendono ogni anno 250 dollari in spese militari. Quasi 2000 miliardi di dollari. In Italia, ogni minuto, si spendono 40mila euro, ossia 26 miliardi annui. “Se parte di queste cifre fosse destinata a sanità e scuola, quanta vita ci potrebbe essere”. Così il coordinatore nazionale di Pax Christi, don Renato Sacco, parla dello “scandalo armamenti” più volte affrontato da Papa Francesco. Ed è al lavoro, presso la Santa Sede, una task-force Sicurezza della Commissione Covid-19, istituita dal Papa in capo al Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale all’indomani della dichiarazione dello stato di pandemia. “Abbiamo cercato – spiega il coordinatore Alessio Pecorario – di portare sul tavolo la migliore scienza, la migliore teologia per fare delle analisi con creatività, ma allo stesso tempo con una concretezza, come ad esempio il supporto alle campagne internazionali per l’abolizione delle armi nucleari, il trattato della messa al bando è entrato in vigore a gennaio grazie anche alla collaborazione tra la società civile e le Chiese, soprattutto la Santa Sede”.

Nella puntata prosegue il viaggio nel significato di paternità alla luce dell’Anno di San Giuseppe indetto dal Papa. Parlano lo scrittore Erri De Luca e padre Maurizio Botta, della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. E ancora, alla vigilia della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani indetta da Papa Francesco, parla il responsabile dell’Ufficio per la pastorale familiare della Cei, il francescano padre Marco Vianelli. Ampio spazio anche ai cento anni dell’Università Cattolica con mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico, e il rettore Franco Anelli.