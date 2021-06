Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani la vita di Gesù raccontata dai film di Paolo Todisco

La vita di Gesù ha accompagnato Paolo Todisco, attore e regista, ospite di Eva Crosetta, nella prossima puntata di Sulla via di Damasco (programma di Vito Sidoti), in onda domani, domenica 27 giugno, alle 8.50, su Rai Due. Nella sua carriera, ha portato nelle piazze l’esperienza spirituale dove il set diventa la piazza, il Vangelo la trama dell’iter narrativo. Ha scandagliato la figura del Cristo, di Maria e quella di molti santi, cercando di coglierne sfaccettature, originalità e tratti di umanità, con gli strumenti del teatro, primo fra tutti, quello della parola. In puntata anche alcuni frammenti della sacra rappresentazione “Maria Mater”, in scena nell’aula Paolo VI del Vaticano, sotto gli occhi attenti di Giovanni Paolo II. Un altro esempio della potenza espressiva e spirituale dell’immagine è “Il Messia” di Roberto Rossellini, di cui si riproporranno alcuni spezzoni. Anche il suo Gesù parla con il pubblico; è un essere umano fatto di parole, gesti e azioni. “Quello che io faccio – ha detto Todisco – è una chiamata irresistibile al sacro, a temi che la gente non conosce. Con quello che viviamo, scoprire il sacro è conciliante”.