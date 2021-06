Diocesi: Sassari, domenica evento “Il sogno di Francesco provoca la famiglia”

“Tornare a sognare – Il sogno di Francesco provoca la famiglia”. Questo il tema dell’evento che si svolgerà domenica 27 giugno nei giardini pubblici di Sassari per iniziativa delle Famiglie francescane e dell’Ufficio diocesano di Pastorale della famiglia in preparazione al pellegrinaggio regionale ad Assisi. L’appuntamento – rivolto in particolare alle famiglie ma aperto a tutti – prenderà il via alle 10 con il saluto dell’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba. Alle 10.30 è in programma uno spettacolo teatrale sulla vita di san Francesco, con la partecipazione della compagnia teatrale del Teatro sociale Paco Mustela, della compagna Danza estemporanea e di Enzo Mugoni. Dalle 12 spazio alla catechesi per adulti e ad attività per bambini: tra gli ospiti padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale della famiglia della Cei, e la dott.ssa Roberta Carta, psicologa e formatrice. Nel pomeriggio si terranno laboratori famigliari, poi alle 18 la conclusione della giornata con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Corrado Melis, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per la Pastorale della famiglia.