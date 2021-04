Venezuela: tutta la Chiesa in cammino verso la II Assemblea pastorale nazionale 2021

La Conferenza episcopale venezuelana ha presentato in questi giorni on line il percorso verso la II Assemblea pastorale nazionale. L’incontro è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia. Le varie fasi sono “accompagnare, fruttificare, celebrare e convertire” centrate sul tema dell’Assemblea: “Una parrocchia missionaria in cammino verso i tempi nuovi”. Il percorso sinodale consiste in un itinerario metodologico che richiede la partecipazione di tutti i membri della Chiesa in Venezuela, per riflettere, dialogare e promuovere l’impegno di essere “una parrocchia missionaria”. Durante la presentazione sono state spiegate nel dettaglio come si svolgeranno le varie tappe tematiche. Particolarmente significativa la quarta fase “Convertire”: mons. Mariano Parra, arcivescovo di Coro e presidente del Consiglio nazionale di consulenza pastorale, ha spiegato che bisognerà passare “dalla riflessione all’azione”, cioè diffondere le conclusioni ottenute e “trasformarle in azioni concrete in grado di generare il cambiamento pastorale della Chiesa in Venezuela verso una parrocchia missionaria, in partenza, verso i tempi nuovi”. Una Chiesa che sia “ospedale da campo” – come richiesto da Papa Francesco – e che raggiunga tutti, anche nelle periferie. Alcuni vescovi e il nunzio in Venezuela, mons. Aldo Giordano, hanno portato il loro saluto e auspicio per il cammino pastorale che si apre.