Diocesi: Prato, riprendono gli incontri di catechismo in presenza per bambini e ragazzi fino alla prima media

A partire da oggi, mercoledì 7 aprile, riprendono nella diocesi di Prato gli incontri di catechismo in presenza per bambini e ragazzi che frequentano le elementari e la prima media. “Così come i ragazzi fino alla prima media possono tornare in classe – spiega don Carlo Geraci, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano -, può ripartire il catechismo in presenza per le stesse fasce d’età. Ogni parrocchia potrà decidere se riprendere la catechesi in presenza o se continuare ancora con la modalità online. La ripresa ‘dal vivo’ degli incontri dovrà naturalmente avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutte le normative anticontagio”.

I gruppi della seconda e terza media e delle superiori continueranno invece con gli incontri di catechesi online.